Черниговщина: в больнице еще 5 детей, отравившихся в лагере

В Черниговской областной больнице на лечении остаются пять детей, которые отравились в оздоровительном лагере.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации, состояние здоровья госпитализированных детей удовлетворительное.

10 июля в инфекционное отделение Черниговской областной детской больницы с диагнозом пищевая токсикоинфекция госпитализированы 17 детей, которые отдыхали в детском спортивно-оздоровительном лагере «Колос» (с. Бигач Менского района). Состояние большинства детей — удовлетворительное.

Прокурор Менского района возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 137 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее выполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей). Расследование дела поручено следственному отделу УМВД Украины в Черниговской области.

Кроме того, санитарно-эпидемиологическая служба, облуправление здравоохранения и другие контролирующие органы начали проверки соблюдения законодательства по оздоровлению детей и санитарного состояния всех лагерей области.