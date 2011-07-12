Уголовное дело - против руководителей центра для пожилых

Прокуратурой Ривненской области по результатам проверки обстоятельств пожара в Дубровицком районном территориальном центре социального обслуживания инвалидов и одиноких граждан возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами центра.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, прокуратурой Ривненской области по поручению генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКИ была начата проверка в порядке ст. 97 УПК Украины в отношении должностных лиц Дубровицкого районного центра социального обслуживания инвалидов и одиноких граждан.

По результатам проверки установлено, что служебные лица указанного территориального центра социального обслуживания не обеспечили соблюдения норм противопожарной безопасности, в том числе не приняли меры противопожарной защиты, в результате чего 10 июля сгорело здание стационарного отделения РТЦСО. Как сообщалось ранее, во время пожара погибли 16 человек – подопечных центра, в районную больницу госпитализированы еще 11 человек с отравлением угарным газом и ожогами, в том числе 2 человека - обслуживающего персонала.

По факту ненадлежащего исполнения должностными лицами указанного заведения своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, повлекшими тяжкие последствия, прокуратура Ривненской области возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Украины.

Следственным отделом прокуратуры области по делу начато досудебное следствие.