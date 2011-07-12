Во Львовской области за сутки молнии стали причиной 7 пожаров

За минувшие сутки во Львовской области возникло семь пожаров, вызванных разрядами молнии. Также, зафиксирован случай попадания разряда в человека.

Об этом сообщил УНИАН начальник пресс-службы ГУ МЧС Украины во Львовской области Павел ВАСИЛЕНКО.

Он рассказал, что от вызванных молнией пожаров существенно повреждены хозяйственные здания в селах Надыбы Старосамборского района, Мыльчицы Городоцкого района, Убыни и Полонычи Каменко-Бужского района, Демянка Надднестрянская Жидачевского района.

«Самый большой вред нанесен молниями жильцам двухэтажного четырехквартирного жилого дома по улице Мицкевича в городе Борислав. Там огонь уничтожил перекрытие на площади 100 метров и существенно повредил крышу на площади 40 метров квадратных, нанеся владельцам только прямой ущерб на сумму около 80 тысяч гривен. Во время тушения пожара из здания спасены шесть человек, в числе которых, - два ребенка. В тушении пожара были задействованы восемь пожарно-спасательных отделений городов Борислав, Дрогобыча, Трускавца», - рассказал пресс-секретарь областного МЧС.

Кроме того, от удара молнии пострадал 74-летний житель села Завадка Сколевского района. Мужчина получил ожоги правой стороны тела и был госпитализирован в Сколевскую центральную районную больницу.

Как сообщили УНИАН в ГУ МЧС Украины во Львовской области, в ближайшие дни на территории Львовской области снова ожидаются ливневые дожди и грозы.