В Виннице хулиган покусал милиционера

В Виннице во время задержания 31-летний хулиган покусал милиционера.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью УМВД в Винницкой области.

Вечером, когда сотрудник милиции возвращался домой, он увидел, как двое молодчиков цеплялись к 55-60-летнему мужчине. На остановке рядом стояли много людей, которые подняли шум, однако никто не позвонил по телефону в милицию. Страж порядка подбежал к нападающим и стал между ними, приказал прекратить драку, представившись работником милиции. Однако хулиганы начали бить уже и сотрудника правоохранительных органов. Он повалил на землю одного из злоумышленников, тот начал упираться, несколько раз ударил милиционера в лицо и укусил за руки, пытаясь освободиться. Женщина из толпы вызвала милицию, она же единственная из всех свидетелей согласилась дать показания.

Между тем потерпевший человек убежал, оставив своего защитника одного с двумя хулиганами. Второму нападающему тоже удалось скрыться.

После поступления на «102» сообщения на место происшествия прибыли работники спецподразделения «Беркут». Задержанный пытался от них отбиться, оказывал неповиновение, бил ногой по служебному автомобилю.

Работнику милиции первую помощь оказывали врачи скорой помощи – у него констатировали ушиб мягких тканей лица, кусанные раны обеих рук.

31-летнего задержанного, который находился в состоянии алкогольного опьянения, доставили в Замостянский районный отдел милиции Винницы.

В действиях подозреваемого видятся признаки преступления, предусмотренного ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство) и ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа).

Милиция ищет второго хулигана и потерпевшего, показания которого необходимы для следствия.