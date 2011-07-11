Дети игрались винтовкой: 5-летний малыш остался без глаза

В городе Ильинцы Винницкой области двое детей, 11 и 5 лет игрались с винтовкой, вследствие чего меньший мальчик остался без глаза.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области, пневматическая винтовка "Иж-38" принадлежит отцу старшего парня, который разрешал сыну играться с оружием.

Дети во дворе сделали мишень из металлического листа и на расстоянии 5 м по очереди стреляли. Когда 11-летний мальчик попал в мишень, пуля срикошетила и попала в левый глаз малышу.

Каретой скорой помощи пострадавший был доставлен в Винницкую областную детскую больницу. Спасти глаз врачам не удалось.