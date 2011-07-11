В Мариуполе - два новых случая заболевания холерой

В Мариуполе Донецкой области зарегистрировано два новых случая заболевания холерой.

Об этом УНИАН сообщили в областной санитарно-эпидемиологической станции со ссылкой на главного государственного санитарного врача Донецкой области Виктора ДЕНИСЕНКО.

Двое новых заболевших – мужчины 1967 и 1968 годов рождения, употребляющие алкоголь и наркотики. Они госпитализированы в холерный госпиталь в Мариуполе.

В облСЭС уточнили, что всего в Мариуполе с мая зарегистрировано 22 случая заболевания холерой, вызванных холерным вибрионом О1 серогруппы, биовар Эль-Тор, серовары Огава, а также 9 случаев вибрионосительства такого же возбудителя у клинически здоровых людей.