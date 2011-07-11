Херсонщина: ядовитые пауки покусали людей - все в больнице

В Херсонской области еще три человека пострадали от укусов ядовитых пауков и насекомых.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УМЧС в Херсонской области, инциденты произошли 7-9 июля.

В частности, 7 июля в Каховскую центральную районную больницу был госпитализирован после укуса паука за правую руку 30-летний житель села Любимовка Каховского района. Пострадавший находится в реанимационном отделении больницы в состоянии средней тяжести.

В Горностаевскую районную больницу 8 июля была госпитализирована с укусом в руку неустановленного насекомого 36-летняя жительница райцентра пгт Горностаевка. Госпитализированная находится в реанимационном отделении больницы в состоянии средней тяжести.

В том же районе 9 июля была госпитализирована в районную больницу 42-летняя жительница поселка Казачьи Лагеря Горностаевского району. Во время опроса пострадавшей установлено, что ее на собственном дворе укусило неизвестное насекомое. После этого ей стало плохо, и она вызывала скорую помощь. После госпитализации врачами ей был установлен диагноз „укус паука”. В настоящее время пострадавшая находится в стабильном состоянии.

По данным УМЧС в Херсонской области, с начала нынешнего летнего сезона в области от укусов ядовитых пауков пострадали 4 человека.