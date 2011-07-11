Черниговщина: оздоровлено 40 тыс. детей школьного возраста

В Черниговской области оздоровлено 40 тысяч детей школьного возраста.

Как сообщили УНИАН в Управлении по делам печати и информации Черниговской ОГА, такие данные обнародовал во время селекторного совещания заместитель председателя облгосадминистрации Виктор ТКАНКО.

По его словам, в 2011 году на организацию летнего оздоровления детей и учащейся молодежи региона запланировано 34,3 млн. грн. Уже освоено 16,6 млн. грн., что составляет 48,5% предусмотренных средств. На сегодняшний день оздоровлено 40 тысяч детей школьного возраста, что составляет 43% общего их количества. Кроме того, оздоровлено 68% детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы. Самые низкие показатели детского оздоровления имеют Щорский (32%) и Менский (37%) районы, городов Чернигов (37%) и Прилуки (28%).

Также В.ТКАНКО отметил, что в Черниговской области работает 24 заведения оздоровления и отдыха и 4 санатория. Позитивом для области является возобновление работы после капитальных ремонтов учреждения санаторного типа «Дружба» в Чернигове и учреждения оздоровления и отдыха «Сказка» в Прилукском районе.