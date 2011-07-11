В Житомирской области от укусов змей пострадали две женщины

В Житомирской области в эти выходные в лесах под Овручем и Олевском змеи покусали двух женщин.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил работник пресс-службы УМЧС Украины в Житомирской области Сергей УЛАНОВ.

По его словам, обе женщины госпитализированы. Всего с конца июня – начала июля в области зафиксировано пятеро пострадавших от укусов змей.

Все случаи, по словам С.УЛАНОВА, зафиксированы в северных районах Житомирской области во время сбора ягод или грибов.