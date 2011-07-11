В Житомирской области от укусов змей пострадали две женщины
12:51, 11 июля 2011Новости регионов
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Обе госпитализированы
В Житомирской области в эти выходные в лесах под Овручем и Олевском змеи покусали двух женщин.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил работник пресс-службы УМЧС Украины в Житомирской области Сергей УЛАНОВ.
По его словам, обе женщины госпитализированы. Всего с конца июня – начала июля в области зафиксировано пятеро пострадавших от укусов змей.
Все случаи, по словам С.УЛАНОВА, зафиксированы в северных районах Житомирской области во время сбора ягод или грибов.
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