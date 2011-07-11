Возбудили уголовное дело по факту отравления детей в лагере

В Черниговской области по факту пищевого отравления детей в оздоровительном лагере прокуратура возбудила уголовное дело.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области.

Прокурор Менского района возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 137 Уголовного кодекса Украины (неподобающее выполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей). Расследование дела поручено следственному отделу УМВД Украины в Черниговской области.

Кроме того, по информации пресс-службы прокуратуры области, во взаимодействии с санитарно-эпидемиологической службой, облуправлением здравоохранения и другими контролирующими органами началась проверка соблюдения законодательства об оздоровлении детей и санитарного состояния всех лагерей области.

Как сообщал УНИАН, 10 июля в инфекционное отделение Черниговской областной детской больницы с диагнозом «пищевая токсикоинфекция» были госпитализированы 17 детей, которые отдыхали в детском спортивно-оздоровительном лагере «Колос» (с. Бигач Менского района). Состояние большинства детей - удовлетворительное.