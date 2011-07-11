В Одессе 5-летний ребенок выпал с 15 этажа и остался жив

В Одессе 5-летний ребенок выпал с 15-го этажа и остался жив.

Как передает корреспондент УНИАН, выпавший из окна 15-го этажа 5-летний Турал ГАДЖИЕВ остался жив благодаря тому, что сперва упал на ветви небольшого деревца, амортизировавшего удар, а затем на мягкий грунт, на котором до сих пор виднеются контуры тела ребенка.

В областной больнице ночная бригада врачей целую ночь боролась за его жизнь. Сперва медики диагностировали обширные гематомы, а затем пришли к заключению: размозжение печени без выхода органа из капсулы и черепно-мозговая травма.

По словам заведующего отделением интенсивной терапии областной больницы Владимира БОСЕНКО, «состояние ребенка стабильно-тяжелое». От любых прогнозов врач пока отказывается.