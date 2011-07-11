В Мариуполе нет новых случаев заболевания холерой

В Мариуполе Донецкой области не зарегистрировано новых случаев заболевания холерой.

Об этом УНИАН сообщили в санитарно-эпидемиологической станции Донецкой области.

Эпидемиологи отмечают, что всего с начала вспышки 29 мая в Мариуполе было зарегистрировано 20 случаев заболевания холерой, вызванных холерным вибрионом О1 серогруппы, биовар Эль-Тор, серовары Огава и 9 случаев вибрионосителей такого же возбудителя у клинически здоровых людей.

18 больных и 9 вибрионосителей в связи с выздоровлением после завершения лечения и получения трех отрицательных результатов исследования на холеру выписаны. На сегодня в Мариуполе продолжают лечение двое больных, состояние их здоровья стабильное.

Проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации очага холеры в Мариуполе продолжается, заключено в сообщении.