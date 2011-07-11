Ривненщина: из-за чего погибли 16 человек в доме престарелых?

Прокуратура начала проверку по факту гибели 16 человек во время пожара в доме престарелых в селе Белое Дубровицкого района Ривненской области.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, на месте трагедии работает правительственная комиссия, созданная по поручению Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Ход досудебного следствия по уголовному делу, возбужденному по ст. 196 Уголовного кодекса Украины (неосторожное уничтожение или повреждение имущества, повлекшее тяжкие телесные повреждения или гибель людей) находится на контроле генерального прокурора Виктора ПШОНКИ.

Ведутся поисковые работы, разбираются завалы, проводится идентификация погибших. В районную больницу госпитализированы 11 человек с отравлением угарным газом и ожогами. Состояние 1 пенсионера и 2 сотрудников обслуживающего персонала тяжелое, у остальных 8 человек состояние удовлетворительное.

По предварительным данным, пожар возник ориентировочно в спальных помещениях пенсионеров. По показаниям лиц, которые находились в данном заведении, пожар начался в первой палате. Предварительная причина возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем.

Прокуратурой начата проверка в порядке ст. 97 УПК Украины относительно должностных лиц Дубровицкого районного территориального центра социального обслуживания инвалидов и одиноких граждан.