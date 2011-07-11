В Лозовой с пищевым отравлением госпитализированы 14 человек

В Лозовой Харьковской области с пищевым отравлением госпитализированы уже 14 человек, в том числе 4 детей, которые 8 июля праздновали день рождения в частном домовладении в с. Петровское Лозовского району и употребляли пищу домашнего приготовления.

Как сообщает пресс-служба МЧС, вчера в инфекционное отделение Лозовской центральной районной больницы были госпитализированы два человека, в том числе один ребенок 1997 г.р.

Течение заболевания госпитализированных – средней степени тяжести. Специалистами районной СЭС в очаге заболевания проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается.

Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС в Харьковской области.