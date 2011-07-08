При лобовом столкновении «Жигулей» с грузовиком погибли 6 молодых людей

На 23-м километре территориальной автодороги «Ивано-Франковск - Быстрица» водитель автомобиля «ВАЗ 2107» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем «ЗИЛ-130».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления ГАИ МВД Украины.

В результате ДТП водитель и пятеро пассажиров «Жигули» (трое молодых людей в возрасте от 20 до 27 лет и двое девушек в возрасте 22 и 25 лет) погибли на месте происшествия.

Проводится расследование.