При лобовом столкновении «Жигулей» с грузовиком погибли 6 молодых людей
17:23, 08 июля 2011Новости регионов
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Трагедия на Франковщине
На 23-м километре территориальной автодороги «Ивано-Франковск - Быстрица» водитель автомобиля «ВАЗ 2107» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем «ЗИЛ-130».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления ГАИ МВД Украины.
В результате ДТП водитель и пятеро пассажиров «Жигули» (трое молодых людей в возрасте от 20 до 27 лет и двое девушек в возрасте 22 и 25 лет) погибли на месте происшествия.
Проводится расследование.
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