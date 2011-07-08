В Днепропетровске спасли 4 подростков, переплывавших Днепр

Сотрудники аварийно-спасательной службы на воде Главного управления МЧС в Днепропетровской области 7 июля спасли четырех подростков, которые пытались переплыть Днепр.

Об этом УНИАН сообщили в управлении МЧС.

Четверо 16-летних школьников на центральном пляже Днепропетровска, находящемся на Монастырском острове, устроили заплыв через Днепр, однако . Доплыв до буйков, ребята стали звать на помощь. Спасатели МЧС на спецкатере «Марс-700» доставили их на берег.