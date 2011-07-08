Херсонщина: официально открыта только половина пляжей

В Херсонской области на 1 июля текущего года официально открыто только 51,5% пляжей.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник сектора государственной инспекции гражданской защиты и техногенной безопасности Управления МЧС в Херсонской области Александр РУДНИЦКИЙ, в регионе официально открыт 101 пляж из 196 зарегистрированных.

В частности, на Черноморском побережье: в Голопристанском районе из 40 пляжей открыто 10, в Скадовском - из 68 пляжей открыто 38. На Азовском побережье, в Геническом районе из 62 пляжей открыто 45. В Херсоне все 6 пляжей получили разрешение на начало работы.

В то же время, как сообщил заместитель главного врача Херсонской облСЭС Анатолий СЛАБЧАК, по состоянию на 1 июля из 159 зарегистрированных в учреждении пляжей официально открыты 106 пляжей, из которых 95 морских (из 145 зарегистрированных пляжей) и 11 речных (14). В течение первой недели июля уже были закрыты два речных пляжа в Цюрупинском районе из-за несоответствия их территории и документального оформления установленным нормам.

По данным Министерства здравоохранения Украины, в Херсонской области в 2010 году официально работали лишь 110 пляжей (100 морских и 10 речных), а остальные так и не получили разрешительных документов на открытие.

Также А.СЛАБЧАК сообщил, что в течение июня-июля в морях, реках и водоемах было взято 676 проб воды, из которых 374 - морской. По состоянию на 8 июля все пробы отвечают госстандарту, который регулирует пригодность воды для купания и использования для питья.