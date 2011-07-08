Бешеная кошка покусала жительницу Краматорска и ее сына

В Донецкой области 46-летнюю жительницу города Краматорска и ее 15-летнего сына покусала бродячая кошка.

Об этом сообщает местный сайт «Новости Краматорска» со ссылкой на врача-рабиолога Наталью ПОНОМАРЕНКО.

По ее словам, недавно в травмпункт больницы с укусами животного обратились женщина и ее сын, животное сразу поймали, усыпили и направили на экспертизу. Медики подтвердили, что кошка была бешеной. Пострадавшим людям сделали 6 инъекций от бешенства.

Н.ПОНОМАРЕНКО отметила, что в этом году в городе Краматорске случаев заболевания бешенством ранее не было зарегистрировано ни у людей, ни у животных.