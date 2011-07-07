Черниговщина: восстановлено права полутора тысячи детей

В Черниговской области прокуратура восстановила права 1,5 тысяч детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, на протяжении первого полугодия 2011 года органы прокуратуры области провели проверки по вопросам защиты общественной морали, прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, детей-инвалидов, законодательства об образовании, предупреждения преступности и беспризорности среди несовершеннолетних, предотвращения незаконного оборота алкогольных напитков и табачных изделий. По их результатам возбуждено 16 уголовных дел, возмещено более 500 тыс. грн., восстановлены права полутора тысяч детей.

В частности, прокурорами восстановлены жилищные, имущественные и социальные права почти 100 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. В их пользу возмещено более 100 тыс. грн. социальной помощи. Так, в Прилуцком агротехническом колледже 16-ти сиротам к стипендии не доплачивали по 100 грн. ежемесячно. По предписанию прокуратуры области средства на общую сумму более 40 тыс. грн. студентам возмещены, виновные привлечены к ответственности.

В то же время, по результатам проверки законности реализации алкогольных напитков и табачных изделий несовершеннолетним в бюджет взыскано более 20 тыс. грн. штрафных санкций. Субъекты ведения хозяйства лишены лицензий.

Кроме того, прокуратура Чернигова выявила факты получения в 2010-2011 году администрациями шести школ более 400 тыс. грн. благотворительных взносов без зачисления их на специальный счет городского управления образования. По представлению прокурора нарушение устранено, к ответственности привлечены 15 директоров школ и их заместителей.