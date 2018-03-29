Во время трансплантации душа переходит к другому человеку?

Несколько лет назад в Италии жительница Неаполя подала судебный иск на хирурга-трансплантолога. Тот был ошарашен – операция прошла прекрасно, прежняя пациентка чувствовала себя хорошо. Оказалось, дама выведала у безрассудной медсестры, что ее новое сердце принадлежало мужчине, покончившим жизнь самоубийством через несчастную любовь. Этот факт объяснил женщине, почему она всегда веселая и бодрая, после болезни начала впадать в глубокую беспричинную депрессию. Женщина созналась, что она все чаще чувствует непреодолимое желание подняться на крышу дома и спрыгнуть вниз.

Известна также история американки Сильвии Клэр. После пересадки сердца, вегетарианка «присела» на гамбургеры и пиво. Со временем выяснилось, что ее донором был 18-летний рокер, который обожал эти продукты.

Этими странными случаями заинтересовался американский физиолог Полати Пирсолл. На протяжении длительного времени он изучал случаи, когда характер и вкусы человека изменялись после пересадки чужих органов. В своей книге он пришел к выводу, что сердце содержит информацию, которой руководствуется наш мозг. Поэтому оно, ушитое в чужое тело, начинает руководить новым хозяином, изменяя его.

Доктор Пирсол описывает случай, когда, 41-летнему мужчине пересадили сердце 19-летней девушки. Того как будто подменили. С детства он рос медленным, рассудительным. И неожиданно у него оказался бурный темперамент и просто безумный интерес к жизни.

Повезло с донором и 36-летний пациентке: ей досталось сердце 20-летней девушки, погибшей под колесами автомобиля, когда бежала к жениху показать свое свадебное платье. И теперь женщине часто снятся счастливые встречи с любимым. По ее словам, счастье переполняет ее с утра до вечера. Она сознается, что никогда столько не смеялась.

"Идея о том, что клетки тела вместе с генетическим кодом содержат всю информацию о человеке, существует уже давно, - рассуждает Пирсолл. - Еще Дарвин выдвинул гипотезу о биохимической природе эмоций. Наша "душа" или характер содержится не в мозге, как считалось раньше, а в сердце. Именно здесь запрограммирована личность: потому, что именно она думает, чувствует и взаимодействует совместно со всем организмом. Это "клеточная, память" или, если хотите, душа во время трансплантации переходит к другому человеку".

В подтверждение этой теории опубликовано последние исследования профессора Центра молекулярной поведенческой нейробиологии университета Рутгерса Кендис Перт. Она обнаружила, что нервные окончания клеток передают информацию не только в мозг, но и разносят ее по всему телу с помощью вибраций определенной частоты, которые и становятся толчком к превращению мысли, чувств, эмоций в физическое действие на молекулярном уровне. Эти вибрации, биохимическими эмоциональными посредниками которых являются лиганды (от лата. ligo - связываю) - молекулы, непосредственно связанные с центральным атомом.), по словам Перт, является своеобразным языком наших органов. Им общаются между собой иммунная, пищеварительная, нервная и эндокринная системы. То есть информация о характере человека есть в теле на всех уровнях, вплоть до молекулярного. А сердце является дирижером организма, передавая информацию каждой клетке организма.

Когда известного украинского хирурга-трансплантолога Бориса Тодурова спросили, не меняется ли сущность человека, ввиду чужого сердца, он не смог ответить однозначно. «По поводу этого существуют много теорий и версий, - говорит врач. - Я - хирург и рассматриваю сердце в первую очередь как насос для перекачивания крови. При пересадке мое задание — возобновить нормальное кровообращение. Сердце, как и любой другой орган, имеет свой генетический код, свою информацию, и его перемещение в инородный организм, безусловно, влияет на работу всего, в первую очередь на центральную нервную систему. Что после этого происходит с психикой человека — предмет для изучения специалистами других отраслей. Бесспорно, существует что-то, что невозможно объяснить с точки зрения биохимических процессов».