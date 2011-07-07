Девушек из Сумщины вывозили в Турцию

15:31, 07 июля 2011
Новости регионов
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Задержали вербовальщиков

В городе Глухов Сумкой области правоохранители задержали 50-летнюю жительницу России и двух ее подельниц из числа местных жительниц, которые вывозили в Турцию девушек для оказания интимных услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации сектора по связям с общественностью Управления МВД Украины в Сумской области, в отдел по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, поступила информация о том, что три женщины пытаются завербовать молодых девушек для работы за рубежом. Со временем одна 19-летняя девушка рассказала, что ей обещали хорошие условия работы, большие деньги. На ее имя сделали заграничный паспорт, купили новую одежду, и только потом рассказали, чем именно она будет заниматься.

«Отступать было поздно, ведь когда я пыталась отказаться, они сказали, что я должна отдать деньги, которые они на меня потратили. Хотели почти три тысячи гривен», - сообщила девушка милиционерам.

В Турцию девушка уехала вместе с 50-летней гражданкой России, которая уже была осуждена за торговлю людьми. Во время допроса, последняя объяснила, что не видит преступления в своих действиях, однако оперативники выяснили, что злоумышленница передала девушку гражданину Турции за денежное вознаграждение. В Турции у девушки отобрали документы и передали сутенеру, у которого она вместе с девушкой из Молдовы жила и обслуживала клиентов в течение трех месяцев.

После задержания россиянка призналась, что в ее преступном умысле участвовали еще две женщины - жительницы Шосткинского района Сумской области, которые за определенную плату находили девушек и уговаривали их работать в Турции.

В отношении всех троих женщин возбуждено уголовное дело по ч. 2, ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека).

 

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