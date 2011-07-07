В Киеве медиков обучат для работы в амбулаториях семейной медицины

До конца года 100 медиков пройдут переподготовку для работы в амбулаториях семейной медицины, которые начали открываться в столице в этом году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом сказал сегодня глава Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ, докладывая Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ во время открытия амбулатории семейной медицины в Голосеевском районе столицы.

А.ПОПОВ отметил, что до конца текущего года в столице заработают около 90 амбулаторий общей практики/семейной медицины. По его словам, в Киеве уже успешно работают 15 амбулаторий семейной медицины, а сегодня открылась 16-я. В этой амбулатории медицинскую помощь смогут получить около 5 тысяч взрослых жителей микрорайона «Теремки» и 1 тысяча 309 детей.

«Амбулатории, которые работают в Киеве, осуществляют свою деятельность на основах семейной медицины. Это позволяет приблизить первичную медицинскую помощь к жителям. Кроме того, открытие амбулаторий предусматривает охват врачебным осмотром не только больных, которые приходят к врачу на прием, но и членов их семей. Такая практика на протяжении длительного времени с успехом действует как в европейских странах, так и странах СНГ. И сейчас она успешно воплощается в столице», – сказал председатель КГГА.

Но, по словам А.ПОПОВА, существует проблема с кадровым обеспечением первичного звена медицинской помощи, которую городская власть решает путем привлечения молодых специалистов. Так, недавно было подписано Соглашение о сотрудничестве КГГА и Национального медицинского университета имени А.Богомольца. Это сотрудничество будет проходить в соответствии с Городской программой подготовки врачебных кадров для заведений здравоохранения города Киева. Указанная программа предусматривает обучение в Национальном медицинском университете 140 медиков по специальности «врач общей практики/семейной медицины». Кроме того, планируется провести переподготовку уже существующих кадров. Уже сегодня направлены на специализацию «врач общей практики/семейной медицины» 27 врачей, а до конца года будут подготовлены еще 100 специалистов общей практики.

Также, по словам А.ПОПОВА, дополнительным стимулом работать в амбулаториях семейной медицины для молодых специалистов является перспектива получить служебное жилье. Так, медики, которые будут работать в новой амбулатории, которая открылась сегодня на ул. Ломоносова, 52-А, уже получили свои служебные квартиры.