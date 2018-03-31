Во Львовском онкоцентре уже год работает современный компьютерный томограф

Во Львовском государственном онкологическом центре уже год работает современный 24-срезовый компьютерный томограф. Его приобрел фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» в рамках всеукраинского проекта фонда «Рак излечим». Это - первый и единственный в Украине масштабный проект по поддержке государственной системы оказания помощи онкологически больным, крупнейшая инвестиция - 315 млн грн - в развитие онкологической отрасли в Украине.

В фонде Ахметова считают, что Украина на порядок отстает от новейших технологий в области онкологии. Поэтому работают над тем, чтобы принести в Украину мировой стандарт радиологии. В большинстве онкологических центров страны используются устаревшие одно- и двухсрезовые томографы. Новый компьютерный томограф, подаренный фондом Львовщине - 24-срезовый, что обеспечивает высококачественное изображение. «Развитие Украины» не только купил оборудование, но и позаботился о подготовке специалистов, расходных материалах, также оплатил услуги трехлетнего сервисного обслуживания томографа техниками компании «Сименс».

По словам заведующего отделом компьютерной томографии Львовского государственного онкологического регионального лечебно-диагностического центра Юрия МЫЛЯНА, потребность в медаппаратуре такого уровня была для региона очень высокой - ежегодно в онкоцентре проходят лечение около 16 тысяч человек, за день проводится около 30-40 оперативных вмешательств.

«Раньше мы обследовали наших пациентов на старом односрезовом томографе. Онкобольные месяцами ждали обследования. За год работы на 24-срезовом томографе мы увеличили почти вдвое количество пациентов. Теперь за один день можем обследовать 20-25 пациентов,»- отмечает Ю. Милян.

Он подчеркивает, что врачи центра получили возможность качественно диагностировать первичные опухоли, уточнять стадию заболевания, оценивать эффективность лечения.

«Благодаря тому, что аппарат облучает только пораженные участки, обследование на томографе можно проводить несколько раз в течение лечения. Помогает он и в проведении лучевой терапии. Томограф соединен с линейным ускорителем, поэтому обработка полученных изображений происходит очень быстро. Кроме этого, аппарат дает возможность доступа врачей к пациентам, что важно с точки зрения моральной поддержки, »- рассказывает медик.

Ю. МЫЛЯН подчеркивает, что преимущества нового томографа, прежде всего, в его способности выявлять онкозаболевания на ранних стадиях - высокое разрешение аппарата позволяет более тонко изучить структуру патологических процессов в организме. С помощью аппарата врачи проводят планирование для проведения лучевой терапии, диагностические обследования всего тела, виртуальную эндоскопию, перфузию, количественную оценку васкулярных нарушений и тому подобное.

«У томографа высокая клиническая производительность сканера, следовательно он очень быстро обрабатывает изображения, архивирует материал, создает систему динамического наблюдения. Все это упрощает процесс диагностики, экономит время диагностирования, результат получаем очень быстро - обработка полученных изображений будет происходить в течение минут, а не часов. Врачи в сверхкороткие сроки назначают лечение, также мы можем прогнозировать наступление рецидива. Это значительно облегчило нашу работу, »- говорит Ю. Милян.

Врач подчеркивает, что обследование и расходные материалы для пациентов - бесплатные. «Главным условием фонда Ахметова в сотрудничестве с онкологическим центром является, чтобы аппарат использовался для нужд пациентов, причем бесплатно. Для этого подписано соглашение, и фонд создал соответствующие условия. Я почувствовал себя настоящим врачом, потому что могу оказывать качественную помощь своим пациентам, не думая, где взять расходные материалы. Фонд Ахметова обеспечил компьютерный томограф бесплатным гарантийным обслуживанием и расходными материалами. Такое условие будет действовать на весь срок работы этого аппарата. Всю систему будут проверять в течение трех лет, »- подчеркивает Ю. Милян.

Львов стал пилотным проектом для фонда Ахметова. В будущем "Развитие Украины" в рамках проекта «Рак излечим» планирует установить высокотехнологичное медицинское оборудование для диагностики и лечения онкологических заболеваний в восьми областных центрах Украины.

Максименко Наталья,

УНИАН