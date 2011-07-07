В больнице Мариуполя осталось три человека, заболевших холерой

В больнице г. Мариуполя Донецкой области в настоящее время продолжают лечение три человека, ранее госпитализированные с заболеванием холерой. Состояние их здоровья - стабильное.

Об этом сообщили УНИАН в санитарно-эпидемиологической станции Донецкой области.

Согласно сообщению, по состоянию на сегодня, 6 июля, в г. Мариуполе зарегистрировано 20 случаев заболевания холерой (вызванных холерным вибрионом О1 серогруппы, биовар Эль-Тор, серовары Огава) и 9 случаев вибрионосителей такого же возбудителя у клинически здоровых людей.

17 больных и 9 вибрионосителей в связи с выздоровлением после завершения лечения и получения 3 отрицательных результатов исследования на холеру выписаны.

Проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации очага холеры в г. Мариуполе продолжается, заключено в сообщении.