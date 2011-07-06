Кировоградщина: бешеная собака покусала 9 человек
16:14, 06 июля 2011Новости регионов
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Все пострадавшие привиты
В Кировоградской области больной бешенством бродячий пес покусал девять прохожих.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в Кировоградской области.
Это произошло в пгт Смолино Маловисковского района 4 июля. Животное убили, его болезнь подтверждена результатами исследования ветеринарной лаборатории.
Все пострадавшие привиты от столбняка и антирабической вакциной. В настоящее время они находятся под наблюдением медиков в больничных учреждениях по месту жительства.
Специалистами СЭС проведен комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий.
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