Тернопольщина: 8-летний мальчик отжался от пола 1500 раз

В Тернопольской области 8-летний житель города Бучач Тарас ХОМУТ установил рекорд, отжавшись от пола 1,5 тыс. раз подряд.

Как сообщает веб-портал «Бучачские новости», этот рекорд занесли в Книгу рекордов Украины.

Кроме того, результат мальчика на 50 отжиманий превысил достижение гражданина Румынии, который занесен в Книгу рекордов Гиннеса.

1,5 тыс. отжиманий мальчик выполнил за 2,5 часа, при этом после каждой сотни отжиманий, не изменяя положения в упоре лежа, разминал то левую, то правую руку. После 500-го отжимания мальчик попил воды.

В целом Т.ХОМУТ тренируется с пяти лет, за одну тренировку отжимается 950 раз.