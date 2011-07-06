Тернопольщина: 8-летний мальчик отжался от пола 1500 раз
15:49, 06 июля 2011Новости регионов
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Установил рекорд
В Тернопольской области 8-летний житель города Бучач Тарас ХОМУТ установил рекорд, отжавшись от пола 1,5 тыс. раз подряд.
Как сообщает веб-портал «Бучачские новости», этот рекорд занесли в Книгу рекордов Украины.
Кроме того, результат мальчика на 50 отжиманий превысил достижение гражданина Румынии, который занесен в Книгу рекордов Гиннеса.
1,5 тыс. отжиманий мальчик выполнил за 2,5 часа, при этом после каждой сотни отжиманий, не изменяя положения в упоре лежа, разминал то левую, то правую руку. После 500-го отжимания мальчик попил воды.
В целом Т.ХОМУТ тренируется с пяти лет, за одну тренировку отжимается 950 раз.
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