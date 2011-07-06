Кировоградщина: спасли рабочего, засыпанного в котловане землей
15:15, 06 июля 2011Новости регионов
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Ушиб, перелом правой руки
Вчера в райцентре Александровка Кировоградской области спасатели освободили из-под земли 31-летнего рабочего, которого во время работ засыпало землей в котловане.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в Кировоградской области.
Сообщение об обвале поступило в дежурную часть спасателей почти в 19.00. Мужчина попал в узкий котлован глубиной 4,5 метра и его засыпало землей. Спасали пострадавшего с помощью экскаватора и лопат. Рабочий пробыл под двухметровым слоем земли около 10 минут.
Пострадавший получил ушиб грудной клетки и перелом правой руки. В настоящее время он находится в реанимационном отделении центральной районной больницы.
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