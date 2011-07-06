Кировоградщина: спасли рабочего, засыпанного в котловане землей

Вчера в райцентре Александровка Кировоградской области спасатели освободили из-под земли 31-летнего рабочего, которого во время работ засыпало землей в котловане.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в Кировоградской области.

Сообщение об обвале поступило в дежурную часть спасателей почти в 19.00. Мужчина попал в узкий котлован глубиной 4,5 метра и его засыпало землей. Спасали пострадавшего с помощью экскаватора и лопат. Рабочий пробыл под двухметровым слоем земли около 10 минут.

Пострадавший получил ушиб грудной клетки и перелом правой руки. В настоящее время он находится в реанимационном отделении центральной районной больницы.