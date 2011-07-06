На Сумщине задержана партия контрабандных анаболиков

В Сумской области задержан нелегальный груз с сильнодействующими лекарственными препаратами иностранного происхождения (анаболиками), запрещенными для использования на территории Украины, ориентировочной стоимостью 2,5 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации старшего оперуполномоченного штаба управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины в Сумской области Наталии ШАПОВАЛ, налоговики совместно с военнослужащими Сумского пограничного отряда в рамках операции «Зубр» задержали на железнодорожном переезде вблизи г. Белополье на пути к государственной границе с Россией автомобиль ВАЗ-21214 «Нива», в котором перевозились препараты, производителями которых значились фармакологические компании Ирана, Индии, Пакистана и Китая.

Согласно сообщению, из автомобиля изъяты более 600 упаковок препаратов гормонального роста организма человека - около 13 тысяч флаконов и ампул и более 100 блистеров с таблетками. Образцы медпрепаратов направлены для проведения фармакологического исследования. Стоимость груза, по предварительной оценке, составляет около 2,5 млн. грн.

Каких-либо документов относительно происхождения фармакологических препаратов у водителя-экспедитора - 34-летнего жителя с. Рыжовка Белопольского района, который управлял задержанным автомобилем на основании доверенности, не оказалось.

Сотрудники налоговой милиции проводят дальнейшую проверку.