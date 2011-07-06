В Киеве - потоп

Из-за сильного дождя сегодня оказалось полностью парализованным движение транспорта в разных районах столицы.

Как сообщает «Сегодня», в частности, затопило улицу Луговую, возле торгового центра «Караван», там образовалась огромная лужа, по колено воды, залило остановки.

По словам очевидцев, на улице Богатырской также залило остановку. На Индустриальном мосту стояли троллейбусы, а машины плавали по окна в воде. Вода залила переход.

Киевляне были вынуждены передвигаться по огромным лужам, уровень воды в некоторых местах достигал одного метра.

В некоторых районах столицы сильный ливень сопровождался градом размером с горошину. Так, град побил центр города.

Из-за непогоды в городе образовались огромные пробки.

Напомним, позавчера в Харькове сильная гроза и шквальный ветер затопили несколько улиц и проспектов города. Поток смывал людей, в воде плавали машины, а упавшее дерево убило женщину.

Также недавно сильные дожди стали причиной потопа в Черкассах, а ураган наделал бед в Одессе.

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