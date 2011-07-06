В Киеве с июня фонд оплаты труда медиков вырос на 25%

Во втором полугодии фонд оплаты труда работников сферы здравоохранения столицы вырастет на 25% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом заявил председатель КГГА Александр ПОПОВ во время встречи с главными врачами столичных медицинских учреждений 5 июля.

«Если в целом посчитать, то мы имеем увеличение расходов только по фонду оплаты труда приблизительно на 250 миллионов гривен. Это означает рост фонда оплаты труда во втором полугодии на 25% по сравнению с прошлым годом. Следовательно, тенденция закладывается положительная. Хочу выразить убеждение, что мы не потеряем положительной динамики в этом вопросе и будем пытаться изыскивать дополнительные ресурсы и поддерживать наших медиков», – сказал А.ПОПОВ.

Он напомнил, что в первом квартале в 2011 г. за счет внесения изменений в бюджет столицы были выделены средства в размере 200 млн. грн. на увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы, из которых 60 млн. грн., – для работников сферы здравоохранения. Также, по словам председателя КГГА, было принято решение на эти цели выделить еще 22 млн. грн. с 1 июня. Кроме того, к дню медицинского работника Киевская городская госадминистрация перечислила около 60 млн. грн.

В сообщении отдельно отмечается, что на государственном уровне было принято решение об увеличении фонда оплаты труда работникам здравоохранения. Что касается Киева, так это дополнительно приблизительно 80 млн. грн.