Во время получения взятки задержана заместитель главврача

В Тернопольской области во время получения взятки задержана заместитель главного врача районной больницы.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокурора области Леся ДОЛИШНАЯ, установлено, что медик требовала взятку в размере 500 долларов США от жителя района за выдачу медицинского заключения о его неработоспособности для предъявления по месту работы.

После того как заместитель главного врача 5 июля в помещении поликлиники районной больницы в своем служебном кабинете получила обусловленную сумму, ее задержали правоохранители.

В отношении нее прокурор Ланевецкого района возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.