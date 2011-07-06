Крымчанин погиб, попав под свою моторную лодку
11:20, 06 июля 2011Новости регионов
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Выпал во время крутого виража
Житель Крыма погиб, попав в море под собственную моторную лодку, из которой он выпал во время крутого виража.
Трагедия произошла 5 июля в поселке Черноморское, неподалеку от берега, сообщили УНИАН в пресс-службе Крымского управления МЧС.
«Мужчина на большой скорости не удержался в лодке и выпал из нее. Пытаясь доплыть к берегу, попал под лодку, которая находилась в рабочем состоянии и осуществляла спиральные движения, и получил не совместимые с жизнью травмы», - рассказали в МЧС.
Матросы-спасатели доставили тело погибшего 46-летнего крымчанина на берег.
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