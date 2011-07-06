Крымчанин погиб, попав под свою моторную лодку

Житель Крыма погиб, попав в море под собственную моторную лодку, из которой он выпал во время крутого виража.

Трагедия произошла 5 июля в поселке Черноморское, неподалеку от берега, сообщили УНИАН в пресс-службе Крымского управления МЧС.

«Мужчина на большой скорости не удержался в лодке и выпал из нее. Пытаясь доплыть к берегу, попал под лодку, которая находилась в рабочем состоянии и осуществляла спиральные движения, и получил не совместимые с жизнью травмы», - рассказали в МЧС.

Матросы-спасатели доставили тело погибшего 46-летнего крымчанина на берег.