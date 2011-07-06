В Днепропетровске разлилось 1,5 тонн соляной кислоты

В Днепропетровске спасатели ликвидировали разлив 1,5 тонн соляной кислоты.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, 5 июля в 12.45 в Красногвардейском районе Днепропетровска, на ул. Поточная, 74, водитель грузового автомобиля „Мерседес”, перевозившего восемь кубовых пластмассовых емкостей с раствором соляной кислоты (концентрация 31,6%), пытаясь избежать столкновения с мотороллером, допустил выпадение четырех емкостей из кузова автомобиля и разлил 1,5 т раствора на проезжую часть дороги.

Подросток, который был за рулем мотороллера, во время падения получил легкие телесные повреждения, с которыми он госпитализирован в областную детскую больницу.

В 18.35 пожарно-спасательными подразделами МЧС (65 чел. личного состава и 14 ед. техники) разлив раствора ликвидирован, территория очищена. Угрозы окружающей среде нет.