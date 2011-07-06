Фонд Ахметова открыл лабораторию по выявлению туберкулеза

Вчера при поддержке Фонда Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины» в городе Снежное Донецкой области состоялось открытие лаборатории 1-го уровня по выявлению туберкулеза.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда. Согласно сообщению, открытие лаборатории 1-го уровня по выявлению туберкулеза в г. Снежное состоялось на базе центральной районной больницы. Оснащение лаборатории и обучение медицинских специалистов (врачей, медицинских сестер, лаборантов) было профинансировано Фондом «Развитие Украины». В свою очередь, за счет средств местного бюджета был проведен капитальный ремонт помещения. Общая стоимость проекта составила более 180 тыс. грн.

На открытии лаборатории присутствовали руководители г. Снежное, медицинский персонал городских больниц, представители БФ «Развитие Украины» и средств массовой информации.

По словам менеджера проектов Фонда Дениса ДЕНИСЕНКО, эта лабораторная служба «является главным звеном на пути выявления туберкулеза».

«На наш вигляд, для качественной диагностики туберкулеза необходимо: квалифицированный персонал, хорошее новое лабораторное оборудование и отремонтированное помещение в котором приятно работать. В городе Снежное все это выполнено благодаря совместным действиям местных органов власти и БФ «Развитие Украины», - сказал Д. ДЕНИСЕНКО.

В пресс-службе Фонда напомнили, что в Донецкой области в течение 5 лет реализуется программа преодоления эпидемии туберкулеза. Программа реализуется совместно с Донецким областным советом, областной государственной администрацией и БФ Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины». Ремонт и оснащение лаборатории прошли в рамках проекта «Оптимизации лабораторной диагностики туберкулеза».