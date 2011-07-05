В Мариуполе продолжают лечение трое больных холерой, .

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, всего с начала вспышки (29 мая) в Мариуполе было зарегистрировано 20 случаев заболевания холерой, вызванных холерным вибрионом О1 серогруппы, биовар Эль-Тор, серовар Огава, и 9 случаев вибриононосительства такого же возбудителя у клинически здоровых лиц.

17 больных и 9 вибриононосителей после завершения лечения выписаны.

В связи с регистрацией 28 июня случая холеры у лица без постоянного места жительства обследованы на холеру 184 лица данного контингента. У 171 лица результат негативных, у других исследования продолжаются.