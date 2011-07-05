Столичные власти обещают снизить цены на лекарства

Во время совещания в мэрии 4 июня глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов пообещал, что в ближайшее время цены на медикаменты в коммунальных аптеках будут снижены. Прежде всего, по словам Попова, это коснется аптечной сети «Фармация», сообщает Kievpress.

«Мы запланировали провести ряд мероприятий по снижению цен на медикаментозную продукцию в коммунальных аптеках города», - заверил глава КГГА.

Кроме того, городские власти хотят наладить производство разных импортируемых медикаментов на базе столичных предприятий, чтобы таким образом сэкономить на их закупке. Александр Попов поручил разработать схему производства начальнику Главного управления здравоохранения Виталию Мохореву.

Также глава КГГА вспомнил о надбавках медицинским работникам.

«На счетах управления находится более 20 миллионов и их нужно немедленно раздать людям», - распорядился Попов.

Напомним, ранее глава столичной администрации подписал Меморандум о сотрудничестве между КГГА и аптечными сетями столицы.