Житомирщина: коммунальщик погиб в канализационном колодце
17:49, 04 июля 2011Новости регионов
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Проводится проверка
В Радомышле Житомирской области работник коммунальной службы погиб в канализационном колодце.
Как сообщил УНИАН работник пресс-службы Главного управления МЧС в Житомирской области Сергей УЛАНОВ, "во время проведения плановых работ по расчистке канализационных колодцев возникло резкое повышение уровня сточных вод, в результате чего 52-летний мастер одного из коммунальных предприятий погиб на месте, а 58-летний слесарь получил травмы. Спасатели местной части МЧС оказали помощь по извлечению потерпевшего и погибшего из канализационного колодца".
По данному факту работники правоохранительных органов проводят проверку.
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