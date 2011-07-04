Житомирщина: коммунальщик погиб в канализационном колодце

В Радомышле Житомирской области работник коммунальной службы погиб в канализационном колодце.

Как сообщил УНИАН работник пресс-службы Главного управления МЧС в Житомирской области Сергей УЛАНОВ, "во время проведения плановых работ по расчистке канализационных колодцев возникло резкое повышение уровня сточных вод, в результате чего 52-летний мастер одного из коммунальных предприятий погиб на месте, а 58-летний слесарь получил травмы. Спасатели местной части МЧС оказали помощь по извлечению потерпевшего и погибшего из канализационного колодца".

По данному факту работники правоохранительных органов проводят проверку.