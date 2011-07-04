Женщина за $18 тысяч продала свою новорожденную дочь

В Каховке Херсонской области женщина и ее мать продали новорожденную дочь.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе общественных связей УМВД в Херсонской области, работники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, несколько месяцев назад узнали, что 30-летняя жительница Каховки ищет покупателей для своего будущего ребенка. Тогда женщина была на пятом месяце беременности и воспитывала еще двоих детей.

Правоохранители связались с женщиной под видом будущих родителей. Она требовала за ребенка 18 тысяч долларов. 28 июня женщина родила здоровую девочку. На выписке были и «будущие родители», которые после этого передали женщине 144 тыс. грн. меченых купюр, а взамен получили новорожденного ребенка.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека).