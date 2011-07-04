Виннитчина: мужчина с сильным переохлаждением попал в реанимацию
14:29, 04 июля 2011Новости регионов
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Причины происшествия выясняют
В Винницкой области с переохлаждением госпитализирован житель с. Воеводчинцы Могилев-Подольского района.
Как сообщает пресс-служба УМЧС в Винницкой области, мужчину нашли 2 июня в лесополосе. Он был госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы с диагнозом «общее переохлаждение». Состояние пострадавшего тяжелое. Причины происшествия выясняются.
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