Виннитчина: мужчина с сильным переохлаждением попал в реанимацию

В Винницкой области с переохлаждением госпитализирован житель с. Воеводчинцы Могилев-Подольского района.

Как сообщает пресс-служба УМЧС в Винницкой области, мужчину нашли 2 июня в лесополосе. Он был госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы с диагнозом «общее переохлаждение». Состояние пострадавшего тяжелое. Причины происшествия выясняются.