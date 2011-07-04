Одесчина: в результате ДТП погибли четыре человека
13:30, 04 июля 2011Новости регионов
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В том числе двое детей
Возле с. Яськи Беляевского района Одесской области на автодороге Одесса – Беляевка произошло столкновение легкового автомобиля с микроавтобусом.
Как сообщает пресс-служба МЧС, в результате столкновения автомобиль загорелся и в нем погибли четыре человека, в том числе двое детей (1997 и 1999 г.р.).
Водитель микроавтобуса и его пассажир с травмами госпитализированы.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Одесской области.
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