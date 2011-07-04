На Донеччине умерло в 2 раза больше людей, чем родилось

В Донецкой области за январь-апрель текущего 2011 года умерло в 1,9 раза больше людей, чем родилось, – 25,5 тыс. человек.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики Донецкой области.

В сообщении отмечается, что в январе-апреле 2011 года в области умерло 25,5 тыс. человек, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2010 года меньше на 0,1%. Число родившихся за первые четыре месяца года составило 13,1 тыс. человек, что на 0,3% меньше по сравнению с январем-апрелем 2010 года.

Статистики также констатировали, что за январь-апрель 2011 года в области прибыло на постоянное проживание 3,9 тыс. человек, что на 3,5% больше, чем выехало. Среди мигрантов, приехавших в область, 74,6% были из других регионов Украины, 25,4% - из других стран. Среди выбывших, 89,3% - выехали в другие регионы Украины, 10,7% - эмигрировали в другие страны.

Численность населения области на 1 мая 2011 составляла 4 млн. 420,8 тыс. человек. В январе-апреле она уменьшилась на 12,2 тыс. человек, причем исключительно вследствие превышения числа умерших над числом родившихся, при положительном сальдо миграции, заключили в облстатуправлении.