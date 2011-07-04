Крым: российская туристка травмировалась, упав с дельтаплана

Жительница Санкт-Петербурга (Россия), приехавшая на отдых в Крым, получила многочисленные травмы в результате падения с дельтаплана в районе горы Клементьева.

Об этом УНІАН сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Информация о несчастном случае поступила к спасателям днем 1 июля от диспетчера «скорой помощи» поселка Коктебель.

«Отдыхая с друзьями, женщина решила полетать на дельтаплане, не удержалась и упала на землю», - говорится в пресс-релизе.

Врачи оценивают состояние пострадавшей туристки, которая доставлена в травматологическое отделение больницы, как средней степени тяжести.

Гору Клементьева называют «колыбелью советской авиации». Здесь начинали свой путь будущие конструкторы Олег Антонов, Александр Яковлев, Сергей Ильюшин, создатель космических кораблей академик Сергей Королев. В наши дни там продолжают проходить учебно-тренировочные сборы, соревнования и просто полеты на безмоторных летательных аппаратах.