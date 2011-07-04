Двое детей отравились испарениями от плавления корпуса телевизора

Вчера в 7.30 в пгт Овидиополь Одесской области в частном жилом доме погибли два ребенка (2008 и 2010 г.р.). Предварительная причина гибели – отравление токсичными отходами в результате плавления корпуса телевизора, сообщает пресс-служба МЧС. На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Одесской области.

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