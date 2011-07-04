В Одесской области произошел массовый мор карася

Жители пгт. Овидиополь Одесской области обнаружили в Днестровском лимане массовый мор рыбы, преимущественно карася и тарани.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС Одесской облгосадминистрации, «для определения причин гибели рыбы проведен отбор проб рыбы, воды, ила, которые направлены в Одесскую областную ветеринарную лабораторию».

В свою очередь, работники коммунальных служб райцентра Овидиополь собирают мертвую рыбу для дальнейшей утилизации.

Комиссией по вопросам техногенной, экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Овидиопольской райгосадминистрации выявлено много мертвой рыбы как на берегу лимана, так и в прибрежной воде, а также живых карасей и тарани на плаву с признаками удушья.

Заключение специалистов областной ветлаборатории ожидается на следующей неделе, добавили в управлении МЧС.