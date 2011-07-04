Херсонщина потратит на развитие туризма и курортов 4,7 млн грн

В Херсонской области планируют потратить на развитие туризма и курортов до 2015 года почти 4,703 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, это предусмотрено в Программе развития туризма и курортов на 2011-2015 годы, которую сегодня утвердили депутаты Херсонского облсовета на сессии.

В частности, из указанных средств 4,366 млн. грн. будет потрачено из областного бюджета, 220 тыс. грн. - из госбюджета и 117 тыс. грн. – из внебюджетных источников.

В числе заданий программы: разработка схемы и генерального плана развития туристско-рекреационных территорий Херсонской области, обеспечение инфраструктурой автомобильных дорог региона, использование природно-заповедных территорий региона для осуществления туристической деятельности, создание туристической инфраструктуры на основе объектов культурного наследия, развитие информационно-туристической инфраструктуры, совершенствование системы подготовки персонала для туристической отрасли, развитие и сохранение заповедных территорий, создание официальной информационно-туристической презентации, аудит имеющихся туристических ресурсов и другие.

На указанные цели и задачи будет потрачено в текущем году 391 тыс. грн., а в 2012-2015 годах – от 915 тыс. грн., до 1,214 млн. грн.

Как сообщал УНИАН,Херсонская облгосадминистрация рассчитывает, что курорты региона в текущем году посетят 1,5 млн. туристов, что на 36,4% больше, чем в 2010 году (1,1 млн. туристов).

В курортных зонах области в 2010 году работали 135 гостиниц на 25,5 тыс. мест. Также туристов принимали 50 домов и пансионатов отдыха на 10,8 тыс. мест, 12 санаториев и пансионатов с лечением (2,8 тыс. мест), 8 санаториев-профилакториев (0,7 тыс. мест), 166 баз и других заведений отдыха (21,5 тыс. мест) и 502 детских лагерей отдыха (15,7 тыс. мест).