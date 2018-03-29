Восемь стереотипов, которые мешают правильно питаться

От количества советов по поводу того, как нужно правильно питаться, вполне может начаться несварение желудка. И чем они категоричнее (овощи едим, жиры и яйца – в мусорное ведро), - тем более далеки от истины, считают медики.

На самом деле, все, что за многие века появлялось на нашем столе, несет нашему организму все-таки больше полезного, чем вредного. Иначе бы, эти продукты давно исчезли из человеческого меню, просто по закону естественного отбора.

Есть как можно больше овощей . Этот совет не вызывает вроде бы никаких сомнений, поскольку в овощах содержится масса витаминов и полезная для пищеварения клетчатка. Они низкокалорийны, и за счет объема создают чувство сытости, снижают давление.

Однако слишком большое количество съеденных сырых овощей может негативно сказаться на здоровье тех, у кого уже есть проблемы с желудочно-кишечным трактом (колиты и т.п.).

Молодым женщинам питаться исключительно одними овощами (например, для похудения) весьма неполезно, так как, скажем, недостаток железа может отразиться на их способности к деторождению. Необходимое хорошо усваиваемое железо содержится в продуктах только животного происхождения.

Раз и навсегда отказаться от жирной пищи, конечно, можно. Вот только нужно ли? Меньше надо есть животных жиров (жирного мяса, колбас-сосисок, жирных молочных продуктов), потому что они - источник холестерина, избыток которого приводит к атеросклерозу (сужению или закупорке сосудов) и проблемам с сердцем.

С другой стороны, совсем отказавшись от жиров, мы тем самым отказываемся от витамина А, ответственного за зрение, и витамина Е, который называют еще «витамином красоты». Дело в том, что они жирорастворимые, то есть без жиров просто не усваиваются.

Кроме того, из-за нехватки жиров люди непроизвольно начинают есть больше сахара. Американцы в свое время отказались от жирной пищи, но стали потреблять больше сахаров в том или ином виде, и продолжали толстеть, но уже от углеводов.

Сливочное масло нужно немедленно заменить растительным. Действительно, такая замена полезна для сердца, поскольку в растительных маслах нет холестерина.

С другой стороны, растительное масло достаточно калорийно, это должны учитывать те, у кого проблемы с лишним весом. Сливочное же масло укрепляет иммунитет и полезно для зрения. 1/3 от общего количества необходимых нам жиров должна поступать за счет жира насыщенного, поэтому нужно съедать в день 20 граммов сливочного масла.

Отказаться от углеводов. С одной стороны, углеводы - основной источник энергии, некоторые их компоненты - составная часть клеток и тканей организма. С другой, при избыточном потреблении возможен переход углеводов в жиры.

Поэтому надо отказываться от простых углеводов, которые легко усваиваются организмом (сахара, сладостей, мучного), но не забывать о сложных (овощах, фруктах, крупах, хлебе с отрубями).

Мы можем без вреда съесть максимум 2-3 яйца в неделю. Это утверждение основано на том, что в яичном желтке содержится практически дневная доза холестерина, но с другой стороны, в нем же есть и лецитин с холином.

Негативное влияние холестерина можно снизить, зная, что это вещество жирорастворимое, поэтому если вы будете есть яйцо вместе с маслом или майонезом, он лучше усвоится у вас в организме.

А вот людям пожилым, малоподвижным, склонным к развитию атеросклероза яйцами злоупотреблять, действительно не стоит, зато молодым и активным их есть необходимо из-за большого количества марганца, железа, меди, кобальта в сочетании с полноценными белками.

Всё вместе это - прекрасное средство от малокровия, а фосфор, содержащийся в яйцах, необходим для питания нервной системы и головного мозга.

Есть морепродукты можно в неограниченных количествах. Да, дары моря очень полезны, ибо содержат полноценные белки - основной материал для строительства клеток и тканей организма: йод, витамины А и D , Омега-3 кислоты, снижающие уровень артериального давления и предотвращающие образование тромбов.

Но радость от поедания креветок уменьшится, если мы будем знать, что холестерина в них в 2 раза больше, чем в сосисках или сливках 20%-ой жирности, от которых врачи просят отказаться первым делом, если вы думаете о своих сосудах.

Если захотите себя побаловать, выберите мидии, в которых нет холестерина, зато много полиненасыщенных жиров, препятствующих развитию тромбозов.

Отказаться от соли. Хороший совет. Только, не отказывайтесь полностью. Сократите её потребление, как минимум, в три раза, особенно если вы гипертоник.

Исследования показали, что снижение употребления соли с 10 до 3,5 граммов в сутки позволяет снизить уровень артериального давления на 4-6 мм рт.ст. и сделать медикаментозное лечение гипертонии гораздо более эффективным.

А вот полный отказ от соли чреват нарушением образования желудочного сока и обезвоживанием. Кроме того, натрий - основной элемент поваренной соли - необходим для поддержания определённого солевого состава крови.

Бросить пить! Если человек ежедневно выпивает 30 граммов абсолютного алкоголя (60-65 граммов водки), структура жиров в крови у него нормализуется, то есть алкоголь в этих дозах имеет противоатеросклеротический эффект.

Особенно хорошо, когда такое количество алкоголя приходится на натуральное красное сухое вино. Горячее красное вино помогает при простуде. Пивом с яйцом раньше лечили (несколько ложек в день) - истощение и упадок сил.

По материалам Правда.ru