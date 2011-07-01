В Полтаве микроавтобус провалился под асфальт

В Полтаве микроавтобус Volkswagen провалился под асфальт, в образовавшуюся в результате ливней яму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили в Центре пропаганды ГУ МЧС Украины в Полтавской области.

По их данным, из-за неисправности ливневой канализации улицу затопило. На дороге был знак о том, что этот ее участок является опасным, однако его отнесло водой, водитель его не увидел.

Микроавтобус со стороны водителя провалился под асфальт, его перевернуло на одну сторону. В результате транспорт оказался в воде, она доходила до окон, отметили в ГУ МЧС.

Микроавтобус не осуществлял пассажирские перевозки, в салоне на момент происшествия, кроме водителя, находилась еще одна женщина. Люди не пострадали. Аварийно-спасательная бригада вытащила автобус из ямы.