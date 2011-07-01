Тернопольщина: провели лагерь для подростков из пьющих семей

В Тернопольской области в конце июня прошел лагерь «Добродетель трезвости – признак святости» для подростков из семей, в которых злоупотребляют алкоголем.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Тернопольско-Зборовской епархии Украинской греко-католической церкви, организовала лагерь подкомиссия УГКЦ «За трезвость жизни», проходил он в Марийском паломническом центре в Зарванице.

Всего участие в лагере приняли 32 подростка из семей, в которых есть проблемы с алкоголем.

«Во время лагеря мы пытались не только подарить подросткам веселые развлечения, но и в переломный период их жизни помочь сформировать четкие моральные принципы относительно сохранения собственного здоровья, в частности учитывая добродетель трезвости», – отметил председатель подкомиссии «За трезвость жизни» о. Андрей ЛОГИН.

Участники лагеря, в частности, смотрели короткометражные фильмы на тему ответственного отношения к дару здоровья, также принимали участие в дискуссиях относительно различных опасных влияний на формирование мировоззрения в современном мире и об отношении христиан к употреблению алкоголя.

Как сообщал УНИАН, с прошлого года в приходах УГКЦ в Тернопольской области начали вводить книги трезвости. В этих книгах прихожане, имеющие проблемы с алкоголем, присягают не употреблять спиртное на определенный срок.

Книга трезвости введена в рамках деятельности УГКЦ, направленной на преодоление алкогольной зависимости в украинском обществе.