В Запорожье автомобиль ГАИ сбил 19-летнюю девушку

16:01, 01 июля 2011
Новости регионов
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Госпитализирована

В Запорожье автомобиль ГАИ сбил 19-летнюю девушку.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Запорожского главка милиции, ДТП произошло 30 июня в 23.40.

«Предварительной проверкой установлено, что наряд ГАИ на служебном автомобиле ВАЗ-21074, двигаясь по ул. Днепропетровское шоссе, совершил наезд на пешехода - гражданку 1992 года рождения. В результате ДТП гражданка получила телесные повреждения и была доставлена бригадой скорой медицинской помощи в 5-ю городскую больницу, где госпитализирована», - сообщили в милиции.

По данному факту инспекцией по личному составу Управления кадрового обеспечения ГУМВД Украины в Запорожской области проводится служебное расследование.

В отделе по связям с общественностью Запорожского главка милиции также заверили, что «по свидетельствам очевидцев происшествия, пострадавшая неожиданно выбежала на проезжую часть из-за припаркованного на обочине транспортного средства непосредственно перед служебным автомобилем, на запрещающий сигнал светофора.

Водитель принял меры относительно экстренного торможения транспортного средства, однако, учитывая небольшое расстояние, избежать столкновения не смог».

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