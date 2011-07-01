В Мариуполе с подозрением на холеру госпитализирован местный житель

В Мариуполе Донецкой области с подозрением на заболевание холерой госпитализирован еще один местный житель.

Об этом заявил сегодня на брифинге начальник управления здравоохранения Мариупольского городского совета Александр ЖЕЛЕЗНЯК, сообщает местный сайт ilich.in.ua.

Присутствовавший на брифинге главный санитарный врач Мариуполя Георгий ГУСАКОВ сообщил, что результаты анализов станут известны сегодня к вечеру, «но у санстанции сомнений практически нет, что этот человек болен холерой, и если бы он вовремя не обратился к медикам, итог был бы печальным».

По словам Г.ГУСАКОВА, этот мужчина поступил в больницу с осложненной дисфункцией кишечника и сильным обезвоживанием организма, и, «чтобы спасти человека, ему уже влили 20 литров лечебной жидкости».

Санврач констатировал, что госпитализированный мужчина нигде не работал, проживал в Ильичевском районе города, вел асоциальный образ жизни и периодически купался в реке Кальчик в районе промышленных стоков.

Г.ГУСАКОВ подчеркнул, что «по версии специалистов, промышленные стоки в районе реки Кальчик – одно из самых опасных мест по угрозе заболевания холерой, а люди без определенного места жительства и ведущие асоциальный образ жизни ходят туда купаться, используя стоки как горячий источник».

Он отметил, что сейчас на месте сброса промстоков в реку работает комиссия во главе с председателем Ильичевской райадминистрации Игорем АЛЕКСЕЕВЫМ, которая решает, каким образом закрыть доступ к купанию и обследовать всех лиц, которые принимали в этом месте водные процедуры.

Как сообщал УНИАН, с 29 мая в г. Мариуполе официально подтверждено 18 случаев заболевания холерой и 9 случаев вибриононосительства у клинически здоровых людей. По состоянию 30 июня, в холерном госпитале Мариуполя на лечении находился один пациент.